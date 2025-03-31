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Доброволец из Татарстана чудом выжил при ударах дронов и принял православие

Доброволец из Татарстана чудом выжил при ударах дронов и принял православие

Вражеские БПЛА двое суток пытались добить мужчину, но он сумел дождаться помощи.Житель Татарстана, ранее исповедовавший ислам, принял православие после того, как чуть не повстречался со смертью на поля боя.

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