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Царьград

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Карта Новосибирской области пополнится более чем 30 новыми соцобъектами

Карта Новосибирской области пополнится более чем 30 новыми соцобъектами

До конца года планируется построить новые медицинские учреждения, дома культуры, досуговые центры, детские сады и 11 домов для бюджетников и сирот.

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