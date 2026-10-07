Карта Новосибирской области пополнится более чем 30 новыми соцобъектами

До конца года планируется построить новые медицинские учреждения, дома культуры, досуговые центры, детские сады и 11 домов для бюджетников и сирот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВД Китай отказался о...
- В нейтральной Шве...
- Вашингтон приглас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым