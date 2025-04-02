Вучич заявил, что он встретится с Путиным 9 мая

Он прилетит в Москву вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным, запланированная на 9 мая, станет первой за последние 3,5 года.
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