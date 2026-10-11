‼️🇺🇸🇷🇺 Трамп снова поблагодарил Путина за поставки дешёвой нефти ▪️Президент США рассказал о разговоре с российским лидером, в ходе которого тот выразил заинтересованность в урегулировании украинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Контракты уже ест...
- Американский гене...
- Зеленский: Разгов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым