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‼️🇺🇸🇷🇺 Трамп снова поблагодарил Путина за поставки дешёвой нефти ▪️Президент США рассказал о разговоре с российским лидером, в ходе которого тот выразил заинтересованность в урегулировании украинского конфликта.

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