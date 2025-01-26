Кричала и задыхалась. До чего псевдотренинги доводят обычных людей

© Фото : предоставлено Эльвирой Аглиуллиной "Перейти на новый уровень развития", "раскрыть собственную исключительность" — тренинги личностного роста обещают решить все проблемы как в личной жизни, так и с работой.
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