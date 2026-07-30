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РБК СТИЛЬ

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Ресторатор Дмитрий Журкин — о голосе Сибири в мировой гастрономии

Ресторатор Дмитрий Журкин — о голосе Сибири в мировой гастрономии

«Тайгастро», который сооснователи ресторанной группы Berrywood Family и герои проекта «РБК Визионеры» Дмитрий Журкин и Алексей Нейман когда-то придумали как фестиваль современной сибирской кухни, превратился из локальной инициативы в большой культурный проект всего за пять лет.

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