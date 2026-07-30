«Тайгастро», который сооснователи ресторанной группы Berrywood Family и герои проекта «РБК Визионеры» Дмитрий Журкин и Алексей Нейман когда-то придумали как фестиваль современной сибирской кухни, превратился из локальной инициативы в большой культурный проект всего за пять лет.