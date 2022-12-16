Стримерша из Сочи пригласила игрока «Амкала» Кузю на совместный эфир. Он прилетел к ней, они постримили вместе

Игрок «Амкала» Кузя вписался на необычный стрим. Во время просмотра матча 1/2 финала ЧМ-2022 с подписчиками на твиче к эфиру подключилась неизвестная футболисту стримерша Лиза, пригласившая его в Сочи.
Популярные статьи
- Вениамин Мандрыкин: «Переживаю за нашу армию, воинов, поддерживаю. Надо давить гадину, как наши прадеды и деды делали»
- Ари: «Скоро все будут признаваться в любви к России. Весь Евросоюз будет извиняться перед вами, любить и ценить»
- Министр спорта Франции надела джемпер с радужными полосками на матч с Англией в поддержку прав человека
Свежие комментарии