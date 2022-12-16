Стримерша из Сочи пригласила игрока «Амкала» Кузю на совместный эфир. Он прилетел к ней, они постримили вместе

Игрок «Амкала» Кузя вписался на необычный стрим. Во время просмотра матча 1/2 финала ЧМ-2022 с подписчиками на твиче к эфиру подключилась неизвестная футболисту стримерша Лиза, пригласившая его в Сочи.

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