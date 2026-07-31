«Цена отказа»: политолог указал на странности в решении о признании Дурова* террористом Сам факт того, что через Telegram велась вербовка, не может быть объяснением решительного внимания к нему.
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«Цена отказа»: политолог указал на странности в решении о признании Дурова* террористом Сам факт того, что через Telegram велась вербовка, не может быть объяснением решительного внимания к нему.
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