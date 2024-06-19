Metroid Prime 4: Beyond для Nintendo Switch работает в первом трейлере с почти стабильными 60 FPS...

Metroid Prime 4: Beyond для Nintendo Switch работает в первом трейлере с почти стабильными 60 FPSYouTube-канал Nintendo World Report проанализировал первый трейлер Metroid Prime 4: Beyond с прошедшего вчера Nintendo Direct.
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