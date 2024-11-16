Путин и саудовский принц пришли к важной договорённости

2885 прочтений 3 дня назад Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщили в пресс-службе Кремля.
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