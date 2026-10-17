Госдума в третий раз подряд наступила на любимые грабли: назначила своим спецпредставителем по вопросам миграции и гражданства Константина Затулина.
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Дума показала своё истинное лицо назначив на эту должность Затулина. Значит этот беспредел по завозу азиатов будет продолжаться. Выборы отгремели, можно опять браться за старое.
Этот козел опять всех любимых друзей-кишлачников впустит в российский огород. Не люблю продажных.