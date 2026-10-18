Главное управление МЧС России по Камчатке зафиксировало 11 землетрясений с 12 по 18 октября. На юго-восточном побережье Камчатки 16 октября произошло сильное землетрясение магнитудой 6,9, ощущавшееся в нескольких городах.
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