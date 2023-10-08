WSJ узнала об участии Ирана в подготовке нападения ХАМАСа на Израиль

Иран помогал планировать нападение ХАМАСа на Израиль, выяснила WSJ. Корпус стражей исламской революции 2 октября в Бейруте дал окончательное разрешение на проведение операции, начатой 7 октября, рассказали изданию высокопоставленные члены ХАМАСа и «Хезболлы».
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