В CoinGecko рассказали о самых доходных криптовалютах 2023 года

Анализируя 100 крупнейших цифровых активов по капитализации, онлайн-платформа и агрегатор данных о криптовалютах веб-ресурс CoinGecko заявил, что за 2023 год 92 из них увеличили свою стоимость, принося прибыль владельцам.
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