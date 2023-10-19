В Башкирии снесли поклонный крест. Кто и зачем провоцирует религиозную войну в РФ?

ЦБ признал свою вину в разжигании борьбы символов на банкнотах Сергей Аксенов Фото: Многонационал/Telegram В Башкирии неизвестные снесли православный поклонный крест, установленный на скале Кахарманкая (Скала героев) у Павловского водохранилища севернее Уфы.
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