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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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  • Семен Борисов
    Найти и расстрелять наХ....!!!В Башкирии снесли...
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    Сволочи!!!Простая и жестока...

В Башкирии снесли поклонный крест. Кто и зачем провоцирует религиозную войну в РФ?

В Башкирии снесли поклонный крест. Кто и зачем провоцирует религиозную войну в РФ?

ЦБ признал свою вину в разжигании борьбы символов на банкнотах Сергей Аксенов Фото: Многонационал/Telegram В Башкирии неизвестные снесли православный поклонный крест, установленный на скале Кахарманкая (Скала героев) у Павловского водохранилища севернее Уфы.

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Семен Борисов
Найти и расстрелять наХ....!!!
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