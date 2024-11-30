Советы, после которых вы не будете бояться стирать куртку в машинке

Наверняка, в такую ситуации попадали многие: постирали пуховик, а наполнитель внутри сбился в комки. Деформация происходит из-за того, что пух в процессе стирки скатывается, образует неровности и пустоты.
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