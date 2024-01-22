В Этнографическом музее состоялось мероприятие, посвященное старинным ритуалам

Песни, танцы, забытые обычаи и много хорошего настроения на Дне повитухи («Бабиндене», болг.), организованном Национальным этнографическим музеем в сотрудничестве с болгарским фольклорным ансамблем «Вэгленце».
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