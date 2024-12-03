Новые контейнеры для сбора мусора установили еще в одном районе Караганды

В районе имени Алихана Бокейхана установили большое количество новых контейнеров для сбора мусора. Также была проведена работа по благоустройству мусорных площадок, сообщает корреспондент сайта ekaraganda.
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