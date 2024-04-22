Информация УВД по СВАО

Сотрудниками Госавтоинспекции СВАО задержан подозреваемый в незаконном хранении наркотиков Во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции на Осташковском шоссе с целью проверки документов остановили автомобиль кашеринга.
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