Эксперты предупредили, что тренировки в горячих залах увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему

В фитнесе и велнесе набирают популярность тренировки в помещениях с повышенной температурой. Хотя такой формат помогает быстрее разогреть мышцы и улучшить гибкость, он также создает дополнительную нагрузку на организм и может быть опасен для людей с определенными заболеваниями.
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