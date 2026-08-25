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Эксперты предупредили, что тренировки в горячих залах увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему

Эксперты предупредили, что тренировки в горячих залах увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему

В фитнесе и велнесе набирают популярность тренировки в помещениях с повышенной температурой. Хотя такой формат помогает быстрее разогреть мышцы и улучшить гибкость, он также создает дополнительную нагрузку на организм и может быть опасен для людей с определенными заболеваниями.

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