Эксперты предупредили, что тренировки в горячих залах увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему

В фитнесе и велнесе набирают популярность тренировки в помещениях с повышенной температурой. Хотя такой формат помогает быстрее разогреть мышцы и улучшить гибкость, он также создает дополнительную нагрузку на организм и может быть опасен для людей с определенными заболеваниями.