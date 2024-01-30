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Китай

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Президенты России и Беларуси подписали документы о дальнейшей интеграции Союзного государства

Санкт-Петербург, 29 января /Синьхуа/ -- Президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко в понедельник в Санкт-Петербурге подписали 15 документов о дальнейшей интеграции Союзного государства, сообщает пресс-служба Кремля.

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