Президенты России и Беларуси подписали документы о дальнейшей интеграции Союзного государства

Санкт-Петербург, 29 января /Синьхуа/ -- Президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко в понедельник в Санкт-Петербурге подписали 15 документов о дальнейшей интеграции Союзного государства, сообщает пресс-служба Кремля.
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