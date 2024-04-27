Отказывающимся от доллара странам могут впаять санкции

Советники бывшего американского президента Дональда Трампа, который, как известно, вполне может снова занять Овальный кабинет в Белом доме, обсуждают возможные наказания для тех государств, которые смеют строить планы не использовать американскую валюту.
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