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Китай почтил память советских воинов в День Победы над Японией

Китай почтил память советских воинов в День Победы над Японией

МОСКВА, 3 сентября, ФедералПресс. Китайская общественность помнит и чтит подвиг советского народа и его вклад в освобождение северо-восточных провинций КНР от японской оккупации.

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