Блогер-инцел Поднебесный устроил быстрые свидания в Нижнем

В Нижнем Новгороде состоялся вечер быстрых свиданий, организованный блогером Алексеем Поднебесным, который ранее приобрёл известность как сторонник так называемого движения инцелов.
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