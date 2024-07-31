В России нет должности вице-президента. В определённой степени его роль выполняет премьер-министр, что примерно то же самое, что в США, только наоборот.
Обама приди, порядок наведи
Комментарии
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Samarium
Хрен редьки не слаще....Один п......... стоит другого.... России следует полагаться только на саму себя, а для этого следует навести порядок внутри страны и покончить с коррупцией....Без этого нам не видать светлого будущего, да и вообще никакого будущего...
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1 д.
Надежда
И я нисколько не сомневаюсь, что Доне не светит еще раз стать президентом бандитской державы...
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1 д.
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