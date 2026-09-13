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Популярный у релокантов банк Revolut подтвердил утечку данных своих клиентов

Популярный у релокантов банк Revolut подтвердил утечку данных своих клиентов

Британская финансово-технологическая компания Revolut подтвердила, что конфиденциальная информация о клиентах была передана неавторизованной третьей стороне после того, как компания получила мошеннические запросы, отправленные через легитимный домен государственной почтовой службы.

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