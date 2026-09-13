Популярный у релокантов банк Revolut подтвердил утечку данных своих клиентов

Британская финансово-технологическая компания Revolut подтвердила, что конфиденциальная информация о клиентах была передана неавторизованной третьей стороне после того, как компания получила мошеннические запросы, отправленные через легитимный домен государственной почтовой службы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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