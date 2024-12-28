ФСБ: задержанный россиянин сотрудничал с ГУР МО Украины для теракта

Мужчина, о задержании которого сообщило ФСБ России, рассказал, как сотрудничал с Главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины с целью осуществить теракт против российского офицера и военного блогера.
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