Глава МО Италии Крозетто: войны будущего будут вестись за воду и металлы

В будущем люди будут воевать за месторождения редкоземельных металлов и источники воды. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам встречи министров обороны G7 в Неаполе заявил глава министерства обороны Италии Гуидо Крозетто.
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