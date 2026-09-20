Удар «Герани-4» по новому автомобильному мосту в районе села Маяки Одесской области. Одиночными ударами такого характера целиком переправы не разрушить, нужно более комплексное огневое воздействие.
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