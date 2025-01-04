Экспедиция на Северный полюс и Байкал за 7 миллионов рублей. Сколько тратят российские богачи на зимний отдых в родной стране?

Алтай вместо Куршевеля, плато Путорана вместо водопадов Игуасу и гастрономические впечатления в Калининграде вместо рождественских ярмарок Европы — многие состоятельные россияне все чаще выбирают поездки по просторам родной страны, а не заграничные путешествия.
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