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Коростелев о доминировании Татарстана: «Это не проблема региона, а скорее камень в огород тем, кто не может столь успешно работать со спонсорами»

– Чемпионат страны в этом сезоне пройдет в новой локации. Если раньше чередовались Архангельская область и Тюмень, то теперь его примет Казань.

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