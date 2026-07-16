В США объявили о золотом Трампе

Главного героя Америки оценили в один доллар. Дональд Трамп, останавливающий войны мановением руки, почти сделавший Америку снова великой; Трамп, обидевшийся на Нобелевский комитет за то, что премию и медаль не дали, наконец увековечил себя – нет, не в бронзе, в золоте.