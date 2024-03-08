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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Мемфис» подпишет 10-дневный контракт с Уэньином Гэбриэлом

«Гризлис» и центровой (26 лет, 206 см) заключат 10-дневное соглашение. Гэбриэл в минувшем сезоне провел 69 матчей за «Лейкерс», набирая 5,4 очка и 4,1 подбора в среднем за игру.

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