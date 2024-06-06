Президент Сальвадора заявил о невозможности сломать Россию санкциями

Global Look Press/Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos Россию невозможно сломать, вводя в отношении нее все новые санкции, заявил в беседе с журналистом Такером Карлсоном заявил президент Сальвадора Найиб Букеле.
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