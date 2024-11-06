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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» одержала 7 побед подряд с общим счетом 28:5

Каталонцы разгромили «Црвену Звезду» (5:2) на выезде в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Команда Ханса-Дитера Флика выиграла 7 матчей подряд после поражения от «Осасуны» (2:4) в Ла Лиге в сентябре.

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