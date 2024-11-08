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В Минтруде рассказали, сколько россиян работают в теневом секторе экономики

В Минтруде рассказали, сколько россиян работают в теневом секторе экономики

Рабочие группы проводят рейды, чтобы выявлять незаконно трудящихся граждан Директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда России Михаил Кирсанов сообщил, что потенциальная численность россиян в теневом секторе экономики составляет около 6,5 млн человек, наибольший риск – в сфере услуг.

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