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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Слухи: OpenAI, Oracle и Softbank вложат $100 млрд в ИИ-инфраструктуру США, а в перспективе ...

Слухи: OpenAI, Oracle и Softbank вложат $100 млрд в ИИ-инфраструктуру США, а в перспективе ...

Слухи: OpenAI, Oracle и Softbank вложат $100 млрд в ИИ-инфраструктуру США, а в перспективе — до $500 млрдКак стало известно CBS News, президент США Дональд Трамп (Donald Trump) намерен объявить о миллиардах долларов инвестиций частного сектора во главе с Softbank Group, OpenAI и Oracle в создание инфраструктуры ИИ в Соединённых Штатах.

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