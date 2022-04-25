Crew Dragon с космическими туристами отстыковался от МКС

Корабль Crew Dragon с четверкой космических туристов начал возвращение на Землю.Отстыковка корабля Crew Dragon от Международной космической станции произошла в автоматическом режиме в 21:10 по времени Восточного побережья США (04:10 по Москве).
Корабль Crew Dragon с четверкой космических туристов начал возвращение на Землю.Отстыковка корабля Crew Dragon от Международной космической станции произошла в автоматическом режиме в 21:10 по времени Восточного побережья США (04:10 по Москве).
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