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Business Daily

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«Кровавая жертва»: новый скандинавский триллер вышел на Netflix

«Кровавая жертва»: новый скандинавский триллер вышел на Netflix

Шведский нуар «Кровавая жертва» (Blood Sacrifice, оригинальное название — Blodsoffer) объединил расследование жестоких убийств, конфликт отца и сына и мрачную атмосферу Стокгольма.

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