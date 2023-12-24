Ранее судимый за двойное убийство мужчина зарезал уроженку Краснодара в Москве

Ранее судимый за двойное убийство мужчина зарезал уроженку Краснодара в МосквеВ Москве на Мукомольном проезде ранее судимый за убийство двух девушек 37-летний мужчина зарезал 25-летнюю уроженку Краснодара.
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