В США огорошили Украину новостями о сделке по Patriot

Сделка между Соединенными Штатами и Украиной по предоставлению лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot не будет заключена в ближайшее время, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
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