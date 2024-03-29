Хлеб – всему голова: Диетолог опровергла миф о вреде продукта

Употребление хлеба в каждый прием пищи не навредит здоровью, если не переедать.Кандидат медицинских наук, диетолог Марьяна Джутова опровергла ставшее распространенным мнение о вреде хлеба и хлебобулочных изделий.
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