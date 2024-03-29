Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 296 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Галивец
    Нельзя верить этому зе! Юлит, как уж на сковородке. Полное уничтожение хохляндии!Готов отдать Крым...
  • Ирина Галивец
    Нет ему веры! Только полное уничтожение хохляндии спасет Россию!"Парень в хаки" в...
  • Рекрут
    и вновь Путин виноват 😀В Екатеринбурге в...

Хлеб – всему голова: Диетолог опровергла миф о вреде продукта

Хлеб – всему голова: Диетолог опровергла миф о вреде продукта

Употребление хлеба в каждый прием пищи не навредит здоровью, если не переедать.Кандидат медицинских наук, диетолог Марьяна Джутова опровергла ставшее распространенным мнение о вреде хлеба и хлебобулочных изделий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх