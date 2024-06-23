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Британский политик Фарадж не стал оправдываться за поддержку Путина по Украине

Британский политик Фарадж не стал оправдываться за поддержку Путина по Украине

Председатель британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж после обвинений в поддержке позиции Владимира Путина в ситуации вокруг Украины заявил, что странам Запада следует признать свои ошибки, которые повлекли за собой конфликт, ради достижения мира.

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