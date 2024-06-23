Британский политик Фарадж не стал оправдываться за поддержку Путина по Украине

Председатель британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж после обвинений в поддержке позиции Владимира Путина в ситуации вокруг Украины заявил, что странам Запада следует признать свои ошибки, которые повлекли за собой конфликт, ради достижения мира.
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