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ЕЦБ обнаруживает высокий спрос, как на наличные, так и на цифровые платежи

ЕЦБ обнаруживает высокий спрос, как на наличные, так и на цифровые платежи

Наличные по-прежнему являются наиболее часто используемым средством платежа в точках продаж, но их доля снижается, согласно последнему исследованию отношения потребителей к платежам в зоне евро опубликованному Европейским центральным банком.

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