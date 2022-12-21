ЕЦБ обнаруживает высокий спрос, как на наличные, так и на цифровые платежи

Наличные по-прежнему являются наиболее часто используемым средством платежа в точках продаж, но их доля снижается, согласно последнему исследованию отношения потребителей к платежам в зоне евро опубликованному Европейским центральным банком.
Наличные по-прежнему являются наиболее часто используемым средством платежа в точках продаж, но их доля снижается, согласно последнему исследованию отношения потребителей к платежам в зоне евро опубликованному Европейским центральным банком.
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