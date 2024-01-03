Начата проверка после остановки колеса обозрения с людьми под Пензой

Следственное управление СК РФ по Пензенской области проводит проверку по факту инцидента с остановившимся колесом обозрения, на котором находились шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних посетителей.
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