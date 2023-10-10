"Израиль сталкивается с экзистенциальной угрозой. Любое финансирование для Украины должно быть немедленно перенаправлено в Израиль" (с) сенатор США Джош Хоули>Не сенатор, а кремлевская подстилка.
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