Токаев: спецслужбы РФ и Казахстана в контакте после теракта в "Крокусе"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с секретарями cоветов безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что российские и казахстанские спецслужбы не перестают контактировать по вопросам взаимодействия в антитеррористической сфере после теракта в "Крокус Сити Холле".
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