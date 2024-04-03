Токаев: спецслужбы РФ и Казахстана в контакте после теракта в "Крокусе"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с секретарями cоветов безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что российские и казахстанские спецслужбы не перестают контактировать по вопросам взаимодействия в антитеррористической сфере после теракта в "Крокус Сити Холле".