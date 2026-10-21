«Барселона» обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с официальной жалобой из-за баннера болельщиков «ПСЖ» (2:4) на матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщает Marca.
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