Касаткина о выходе в полуфинал в Риме: «Мне нравится, как я чувствую себя на корте. Это то, к чему я всегда стремилась»

Дарья Касаткина прокомментировала победу над Жиль Тайкманн в четвертьфинале турнира в Риме. Россиянка второй раз в карьере вышла в полуфинал уровня WTA 1000.

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