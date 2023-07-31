Военное обозрение

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Немецкая пресса пытается объяснить своим читателям, что не так с украинским контрнаступлением

Немецкая пресса пытается объяснить своим читателям, что не так с украинским контрнаступлением

Немецкая пресса публикует материалы, посвящённые украинскому контрнаступлению. Суть большинства этих материалов сводится к тому, что с многократно анонсированным «контрнаступом» ВСУ возникли проблемы.

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